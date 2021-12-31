Telegram теперь умеет переводить сообщения с иностранного языка

Новую функцию можно включить в разделе «Настройки», а после этого выбрать пункт «Языки». Это последнее, 12, обновление в этом году. «Воспользоваться функцией перевода с другого языка можно при помощи настроек в соответствующем разделе», — сказано в пресс-релизе компании.

Также говорится о том, что появилась возможность создавать QR-коды с индивидуальным оформлением, различные эмодзи, которые можно использовать как реакции, и скрытый текст, который можно прочитать, только нажав на него.