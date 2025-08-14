Telegram удалил более 20,9 млн каналов — самое большое количество за всё время

Опубликовано 14 августа 2025, 15:001 мин.
Telegram удалил более 20,9 млн каналов — самое большое количество за всё времяЗа нарушение правил
С начала 2025 года мессенджер Telegram заблокировал более 20,9 млн каналов по разным причинам. Как сообщил мессенджер, это рекорд для платформы.
Почему так много каналов заблокировано и по каким конкретно причинам, не уточняется. Но известно, что зачастую Telegram блокирует каналы и группы, которые рассылают спам, занимаются различными вилдами мошенничества и доксингом — публикацией чьей-либо персональной информации без согласия человека.
Недавно Павел Дуров, заявил, что в мессенджере убирают каналы, авторы которых вымогают деньги или раскрывают чужие личные данные. Вероятно, это реализация его слов.
За время, когда в Telegram чистили каналы, были два особенно активных дня. 27 июля удалили больше 402 тысяч каналов и групп. Это был самый большой показатель за один день. Еще много каналов заблокировали 3 июля, когда за день удалили больше 314 тысяч.