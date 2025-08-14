Telegram удалил более 20,9 млн каналов — самое большое количество за всё время

Почему так много каналов заблокировано и по каким конкретно причинам, не уточняется. Но известно, что зачастую Telegram блокирует каналы и группы, которые рассылают спам, занимаются различными вилдами мошенничества и доксингом — публикацией чьей-либо персональной информации без согласия человека.

Недавно Павел Дуров, заявил, что в мессенджере убирают каналы, авторы которых вымогают деньги или раскрывают чужие личные данные. Вероятно, это реализация его слов.

За время, когда в Telegram чистили каналы, были два особенно активных дня. 27 июля удалили больше 402 тысяч каналов и групп. Это был самый большой показатель за один день. Еще много каналов заблокировали 3 июля, когда за день удалили больше 314 тысяч.