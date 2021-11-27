Telegram удалил вульгарно выглядящий эмодзи с баклажаном после угроз Apple

После появления этого эмодзи в Apple потребовали от разработчиков мессенджера отключить пошлую анимацию, в противном случае «Телеграму» грозила блокировка на всех устройствах под управлением iOS и MacOS и удаление из App Store.

Павел Дуров оценил предупреждение Apple и провёл с пользователями опрос, состоящий из двух вопросов: «Удаление фонтанирующего баклажана» и «Полное прекращение работы Telegram на устройствах Apple». Большинство пользователей выбрали второй вариант, среди них, как ни странно, было немало владельцев «яблок». Тем не менее анимация была отключена.