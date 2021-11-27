Telegram удалил вульгарно выглядящий эмодзи с баклажаном после угроз Apple

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Telegram удалил вульгарно выглядящий эмодзи с баклажаном после угроз AppleИ потому продолжит работать на айфонах
В мессенджере Telegram была отключена анимация вульгарно выглядящего баклажана, который начинал фонтанировать семенами, создавая определённый образ.
После появления этого эмодзи в Apple потребовали от разработчиков мессенджера отключить пошлую анимацию, в противном случае «Телеграму» грозила блокировка на всех устройствах под управлением iOS и MacOS и удаление из App Store.
Павел Дуров оценил предупреждение Apple и провёл с пользователями опрос, состоящий из двух вопросов: «Удаление фонтанирующего баклажана» и «Полное прекращение работы Telegram на устройствах Apple». Большинство пользователей выбрали второй вариант, среди них, как ни странно, было немало владельцев «яблок». Тем не менее анимация была отключена.
Источник: Onliner