Telegram впервые выдал галочку аккаунту пользователя. Пока что лишь Павлу Дурову

Telegram впервые выдал галочку аккаунту пользователя. Пока что лишь Павлу ДуровуИ не факт, что доступ к ней получат обычные пользователи
Это заметное событие, ведь до этого мессенджер не предоставлял официальной верификации обычным пользователям.
На аккаунте Дурова появилась метка «Этот аккаунт подтверждён представителями Telegram», как у официальных ботов и каналов, но вместо привычной синей галочки использован логотип мессенджера.
Это отличает новую метку от стандартных верификаций, выданных через систему «Верификация 2.0», когда сторонние организации (например, TON Foundation) могут выдавать свои иконки.
Пока неизвестно, планирует ли Telegram сделать такую галочку доступной для всех пользователей. В правилах мессенджера изменений не зафиксировано, а профиль Дурова остаётся единственным с подобной меткой.
Скорее всего, такой тип верификации зарезервирован только для основателей и сотрудников Telegram — по крайней мере, на текущий момент.