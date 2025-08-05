Telegram впервые выдал галочку аккаунту пользователя. Пока что лишь Павлу Дурову

Пока неизвестно, планирует ли Telegram сделать такую галочку доступной для всех пользователей. В правилах мессенджера изменений не зафиксировано, а профиль Дурова остаётся единственным с подобной меткой.

Скорее всего, такой тип верификации зарезервирован только для основателей и сотрудников Telegram — по крайней мере, на текущий момент.