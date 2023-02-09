Telegram за такое просит деньги: WhatsApp научится переводить голосовые сообщения в текст

Наши коллеги из WABetaInfo выяснили, что команда мессенджера активно тестирует новую функцию в бета-версиях приложения для iOS и Android.

Сообщается, что её разработка стартовала ещё осенью 2021 года. А тот факт, что она появилась в бете, говорит о её скором релизе. При этом, что важно, расшифровка происходит локально, на устройстве. Таким образом, переводимые в текст голосовые сообщения не загружаются в Интернет.