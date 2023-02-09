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06:59, 09 февраля 2023
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Telegram за такое просит деньги: WhatsApp научится переводить голосовые сообщения в текст

Иногда быть в роли догоняющего не так уж и плохо

Уже который раз разработчики WhatsApp подглядывают за тем, что команда Дурова реализовала в Telegram. На этот раз речь идёт о переводе аудиосообщений в текст.

Telegram за такое просит деньги: WhatsApp научится переводить голосовые сообщения в текст

Фото: The Indians Express

Наши коллеги из WABetaInfo выяснили, что команда мессенджера активно тестирует новую функцию в бета-версиях приложения для iOS и Android.

Сообщается, что её разработка стартовала ещё осенью 2021 года. А тот факт, что она появилась в бете, говорит о её скором релизе. При этом, что важно, расшифровка происходит локально, на устройстве. Таким образом, переводимые в текст голосовые сообщения не загружаются в Интернет.

Telegram за такое просит деньги: WhatsApp научится переводить голосовые сообщения в текст

WABetaInfo

Важно отметить, что функция пока доступна лишь отдельным пользователям бета-версии WhatsApp. То есть команда мессенджера до сих пор не объявила их официально.

Напомним, что возможность сделать из аудиосообщения текстовое есть у пользователей Telegram. Правда, доступна она лишь для тех, кто оформил платную подписку Telegram Premium.

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