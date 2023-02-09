Telegram за такое просит деньги: WhatsApp научится переводить голосовые сообщения в текст

Telegram за такое просит деньги: WhatsApp научится переводить голосовые сообщения в текстИногда быть в роли догоняющего не так уж и плохо
Уже который раз разработчики WhatsApp подглядывают за тем, что команда Дурова реализовала в Telegram. На этот раз речь идёт о переводе аудиосообщений в текст.
Фото: The Indians Express
Наши коллеги из WABetaInfo выяснили, что команда мессенджера активно тестирует новую функцию в бета-версиях приложения для iOS и Android.
Сообщается, что её разработка стартовала ещё осенью 2021 года. А тот факт, что она появилась в бете, говорит о её скором релизе. При этом, что важно, расшифровка происходит локально, на устройстве. Таким образом, переводимые в текст голосовые сообщения не загружаются в Интернет.
WABetaInfo
Важно отметить, что функция пока доступна лишь отдельным пользователям бета-версии WhatsApp. То есть команда мессенджера до сих пор не объявила их официально.
Напомним, что возможность сделать из аудиосообщения текстовое есть у пользователей Telegram. Правда, доступна она лишь для тех, кто оформил платную подписку Telegram Premium.