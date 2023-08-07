Telegram заблокировали в Ираке

Основной причиной такого решения стали соображения безопасности и защиты данных иракских пользователей. По данным Reuters, Telegram активно используется в Ираке не только для обмена сообщениями, но и в качестве источника новостей.

Однако проблема заключается в том, что в некоторых местных Telegram-каналах распространяются большие объёмы персональных данных граждан Ирака.

Они включают в себя имена, адреса и даже информацию о семейных связях. Министерство связи попросило Telegram заблокировать такие каналы, но не получило ответа от компании.

В своём заявлении министерство подчеркнуло своё уважение к правам граждан на свободу выражения мнений, но без ущерба для безопасности государства.

Напомним, что это не первый случай блокировки Telegram в разных странах. Например, в конце апреля мессенджер был временно заблокирован в Бразилии из-за отказа сотрудничать с местной полицией.