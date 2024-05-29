Теперь Android-приложения можно удалять не только с самого смартфона

Теперь Android-приложения можно удалять не только с самого смартфонаОчень приятная возможность
Эта функция, которая ранее была скрыта за некоторыми флагами, стала общедоступной. Впервые ее заметил пользователь под ником AssembleDebug.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, откройте Google Play Store, перейдите в раздел «Управление приложениями и устройствами» и откройте вкладку «Управление».
Если у вас есть несколько подключенных устройств, в верхнем левом углу будет отображаться поле «✓ Это устройство». Нажатие на это поле откроет список ваших подключенных устройств. Выберите одно из них, и вы увидите список приложений на этом устройстве.
Для удаления приложений выберите одно или несколько приложений, установленных на смартфоне или планшете, после чего нажмите на значок корзины в правом верхнем углу.
Появится всплывающее окно с предложением удалить выбранные приложения или отменить действие.