Теперь Android-приложения можно удалять не только с самого смартфона

Эта функция, которая ранее была скрыта за некоторыми флагами, стала общедоступной. Впервые ее заметил пользователь под ником AssembleDebug.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, откройте Google Play Store, перейдите в раздел «Управление приложениями и устройствами» и откройте вкладку «Управление».

Если у вас есть несколько подключенных устройств, в верхнем левом углу будет отображаться поле «✓ Это устройство». Нажатие на это поле откроет список ваших подключенных устройств. Выберите одно из них, и вы увидите список приложений на этом устройстве.