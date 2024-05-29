Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Приложения
Опубликовано 29 мая 2024, 08:33
1 мин.

Теперь Android-приложения можно удалять не только с самого смартфона

Очень приятная возможность
Пользователи Google Play Store получили возможность удалять приложения со своих устройств удаленно.
Теперь Android-приложения можно удалять не только с самого смартфона
© Android Authority

Эта функция, которая ранее была скрыта за некоторыми флагами, стала общедоступной. Впервые ее заметил пользователь под ником AssembleDebug.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, откройте Google Play Store, перейдите в раздел «Управление приложениями и устройствами» и откройте вкладку «Управление».

Если у вас есть несколько подключенных устройств, в верхнем левом углу будет отображаться поле «✓ Это устройство». Нажатие на это поле откроет список ваших подключенных устройств. Выберите одно из них, и вы увидите список приложений на этом устройстве.

Теперь Android-приложения можно удалять не только с самого смартфона
© Android Authority

Для удаления приложений выберите одно или несколько приложений, установленных на смартфоне или планшете, после чего нажмите на значок корзины в правом верхнем углу.

Появится всплывающее окно с предложением удалить выбранные приложения или отменить действие.

Источник:Android Authority
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ANDROID
,
#Google