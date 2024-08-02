Теперь браузер Chrome можно попросить найти веб-сайт, который вы потеряли

Теперь браузер Chrome можно попросить найти веб-сайт, который вы потерялиIt’s revolution, Johny!
Поисковый гигант анонсировал, что пользователи смогут использовать разговорный ИИ для поиска ранее посещенных страниц. Например, можно спросить: «Какой сайт мороженого я смотрел на прошлой неделе?» и Chrome покажет соответствующие страницы из вашей истории.
Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно зайти в историю и начать вводить запрос.
Обратите внимание, что данные из режима инкогнито не будут включены. Функцию можно отключить в настройках. Ожидается, что она станет доступной в ближайшие недели.
Кроме того, Chrome вводит две другие функции: Tab Compare и Google Lens для настольного Chrome.
Tab Compare создаёт обзор продуктов из открытых вкладок, позволяя легко сравнивать товары. Google Lens на настольном Chrome работает как Circle to Search на телефоне, позволяя быстро получать информацию о выделенных объектах на экране.