Теперь браузер Chrome можно попросить найти веб-сайт, который вы потеряли

Поисковый гигант анонсировал, что пользователи смогут использовать разговорный ИИ для поиска ранее посещенных страниц. Например, можно спросить: «Какой сайт мороженого я смотрел на прошлой неделе?» и Chrome покажет соответствующие страницы из вашей истории.

Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно зайти в историю и начать вводить запрос.

Обратите внимание, что данные из режима инкогнито не будут включены. Функцию можно отключить в настройках. Ожидается, что она станет доступной в ближайшие недели.