Теперь на YouTube можно сразу выбирать самые интересные моменты без просмотра всего видео

Эта функция была доступна только для подписчиков YouTube Premium, но сейчас Google открыла её для всех пользователей. График показывает самые популярные части ролика, и именно его можно выбрать, пропустив все остальные. функция доступна и в приложении, и на сайте видеохостинга.

«Если график высокий, значит, эта часть видео часто воспроизводилась. Вы можете использовать график, чтобы быстро найти и просмотреть такие моменты», — рассказали разработчики YouTube.