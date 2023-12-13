Теперь не потеряются: в WhatsApp появилась возможность закрепить сообщения

Для закрепления сообщения достаточно удерживать его и выбрать опцию «Закрепить». По умолчанию сообщение закрепляется на 7 дней, но это время можно увеличить до 24 часов или максимальных 30 дней.

Закрепить можно любое сообщение, опрос, фотографию или даже видео. Важно отметить, что администраторы групповых чатов могут настроить видимость закрепленного сообщения.

Новая функция станет полезным инструментом для организации общения, позволяя пользователям подчеркивать ключевую информацию и управлять потоком обсуждения.

Это нововведение приходит в контексте постоянного обновления WhatsApp, стремящегося укрепить свою популярность по всему миру, предлагая удобные и инновационные возможности обмена сообщениями.