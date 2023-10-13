Теперь не стыдно: Google добавила в Chrome удаление последних 15 минут активности в браузере

Теперь не стыдно: Google добавила в Chrome удаление последних 15 минут активности в браузереИ почему такая возможность появилась лишь сейчас?
Хотите быстро удалить часть своей истории в Google Chrome? Будь то поиск чего-то нелепого или просмотр чего-то более интимного.
Google понимает ваши опасения и решила добавить новую функцию для быстрого удаления последних 15 минут вашей активности в браузере.
Этот инструмент пока доступен только для Android-пользователей. Для его использования достаточно нажать на три точки в верхнем правом углу Chrome и выбрать «Очистить историю просмотров». По умолчанию это удалит последние 15 минут вашей активности в браузере.
Google продемонстрировала, насколько прост в использовании этот инструмент, показав процесс на своём сайте. Вы можете ознакомиться с ним на анимации выше.
Таким образом, теперь, когда вы что-то ищете в Интернете, не стесняйтесь: всего несколько нажатий, и ваша последняя активность исчезнет без следа.