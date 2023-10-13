Теперь не стыдно: Google добавила в Chrome удаление последних 15 минут активности в браузере

Google продемонстрировала, насколько прост в использовании этот инструмент, показав процесс на своём сайте. Вы можете ознакомиться с ним на анимации выше.

Таким образом, теперь, когда вы что-то ищете в Интернете, не стесняйтесь: всего несколько нажатий, и ваша последняя активность исчезнет без следа.