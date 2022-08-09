Теперь ничем не докажете: WhatsApp запретит снимать скриншоты определённых сообщений

Отмечается, что пользователи смогут «тихо» покидать группы и чаты. О выходе будет знать только администратор, а другие участники об этом даже не будут догадываться, если пользователь не предоставил возможность видеть свой статус «В сети».

Количество пользователей, которые смогут видеть статус «В сети», не ограничено. Список можно изменять любое количество раз. Функция должна быть запущена в августе.

Также анонсирована блокировка создания снимков однократных «исчезающих» сообщений. По логике разработчиков, эти нововведения должны повысить уровень конфиденциальности пользователей.

Также заявлено, что в WhatsApp изменён срок, в который можно удалить сообщение из диалога. Ранее на это отводился 1 час 8 минут и 16 секунд. Теперь промежуток расширили до 60 часов.