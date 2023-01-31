Теперь реакции в WhatsApp можно оставлять в ещё одном виде чатов

К слову, на данный момент реакция на сообщения в таких группах может раскрыть номер телефона пользователя. Но разработчики активно пытаются добиться того, чтобы скрыть его во время реакции.

Новая функция была замечена в недавнем бета-обновлении WhatsApp под номером 23.2.0.75 для iOS. При этом известно, что также находится в разработке и версия для Android.