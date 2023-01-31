Теперь реакции в WhatsApp можно оставлять в ещё одном виде чатов

06:51, 31 января 2023
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Теперь реакции в WhatsApp можно оставлять в ещё одном виде чатовУдивительно, как сильно изменился мессенджер за последнее время
Не так давно стало известно, что команда WhatsApp работает над добавлением новой функции в своё приложение. С её помощью пользователи смогут реагировать на сообщения в чатах с объявлениями.
Фото: BBC
К слову, на данный момент реакция на сообщения в таких группах может раскрыть номер телефона пользователя. Но разработчики активно пытаются добиться того, чтобы скрыть его во время реакции.
Новая функция была замечена в недавнем бета-обновлении WhatsApp под номером 23.2.0.75 для iOS. При этом известно, что также находится в разработке и версия для Android.
WABetaInfo
Напомним, что несколько дней назад также стало известно о «прокачке» встроенного в мессенджер редактора фото.