Теперь россияне смогут записаться к врачу через ВКонтакте

Теперь пользователи могут записаться на приём к врачу прямо через мини-приложение Госуслуги, доступное в сообществах больниц и поликлиник. Этот сервис уже установлен в официальных группах 66,47% учреждений здравоохранения, что составляет 2975 страниц.

Лидерами по количеству больниц, подключивших новую функцию, стали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Нижегородская область. В 15 регионах России мини-приложение Госуслуги установлено во всех пабликах учреждений здравоохранения.

Сервис позволяет записаться на приём к врачу в несколько кликов, экономя время как пациентов, так и сотрудников медицинских учреждений.

По словам Андрея Цепелева, заместителя гендиректора «Диалог Регионы», развитие госпабликов в медицинской сфере является важным шагом к открытости и пациентоцентричности системы здравоохранения.

Для использования сервиса необходимо перейти в официальный паблик учреждения здравоохранения и выбрать виджет «Запись к врачу». Функция доступна на мобильных устройствах и позволяет записать себя, своего ребёнка или другого человека к врачу, а также проверить данные полиса ОМС и информацию о созданных записях.