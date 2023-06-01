Теперь в России есть лучшее приложение с музыкой для детей

В приложении используется искусственный интеллект, который подсказывает пользователям, что послушать в моменте, учитывая уникальные предпочтения, контекст и настроение. Сервис поможет организовать досуг, когда родителям необходимо и обеспечить ребёнка интересным времяпровождением, и заняться своим делами.

В детском разделе можно найти аудиоподборки на разные случаи жизни, в которых учтены вкусы малышей, дошколят и школьников. Можно найти музыку, сказки, стихи, детское радио и много другого контента. Причём слушать можно и без интернета: нужно просто загрузить всё необходимое заранее и доступ будет обеспечен из любой точки мира. В настройках приложения можно выбрать режим эскплисит, исключающий из воспроизведения контент «не для детских ушей».

Навигация по детскому разделу стала удобнее. Чтобы пользователям было проще найти нужный контент в данный момент, основные категории разместили ближе, контент сгруппирован по наиболее частым запросам в сервисе Звук и голосовых помощниках семейства Салют.

Это позволит «в два клика» найти сказки, развивающий и образовательный контент, детские книжки, зарядки, множество любимых персонажей и многое другое. Обновлённые подборки по категориям контента появились и в поисковой выдаче сервиса.