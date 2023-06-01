Теперь в России есть лучшее приложение с музыкой для детей

Теперь в России есть лучшее приложение с музыкой для детейИскусственный интеллект подскажет при выборе
В честь Дня защиты детей HiFi-стриминг Звук презентовал обновления в детском разделе. В нём улучшена навигация и добавлен новый контент для всей семьи.
В приложении используется искусственный интеллект, который подсказывает пользователям, что послушать в моменте, учитывая уникальные предпочтения, контекст и настроение. Сервис поможет организовать досуг, когда родителям необходимо и обеспечить ребёнка интересным времяпровождением, и заняться своим делами.
В детском разделе можно найти аудиоподборки на разные случаи жизни, в которых учтены вкусы малышей, дошколят и школьников. Можно найти музыку, сказки, стихи, детское радио и много другого контента. Причём слушать можно и без интернета: нужно просто загрузить всё необходимое заранее и доступ будет обеспечен из любой точки мира. В настройках приложения можно выбрать режим эскплисит, исключающий из воспроизведения контент «не для детских ушей».
Навигация по детскому разделу стала удобнее. Чтобы пользователям было проще найти нужный контент в данный момент, основные категории разместили ближе, контент сгруппирован по наиболее частым запросам в сервисе Звук и голосовых помощниках семейства Салют.
Это позволит «в два клика» найти сказки, развивающий и образовательный контент, детские книжки, зарядки, множество любимых персонажей и многое другое. Обновлённые подборки по категориям контента появились и в поисковой выдаче сервиса.
Команда Звука понимает, что современное родительство — это особенный навык. Сегодня мамы и папы заняты сотней дел одновременно: успевают и поработать, и убраться дома, и приготовить еду, а про сон даже и говорить не стоит. В этой бесконечной гонке легко потерять контакт как со своим ребёнком, так и с самим собой. Звук предлагает взрослым сделать паузу в этом бесконечном потоке и отдохнуть и вернуться в атмосферу беззаботности вместе с собственными детьми. Для этого в детском разделе Звука есть всё — от аудиокниг и подборок для обучения самых маленьких в игровой форме до саундтреков к любимым мультфильмам в HiFi-качестве, — самом высоком на российском рынке стриминга — которое, согласно исследованиям, меньше утомляет, больше вовлекает и даёт больше радости.