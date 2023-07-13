Теперь в WhatsApp можно создать собственный анимированный стикер

Пока что она доступна лишь в бета-версии Android-приложения версии 2.23.15.6.

Процесс создания анимированного аватара в WhatsApp стал гораздо проще. Теперь вам просто нужно сделать фотографию, и приложение само создаст цифровую копию пользователя на основе снимка.

WhatsApp автоматически создаст коллекцию анимированных стикеров на основе вашего созданного аватара. Коллекция будет включать различные анимированные элементы. Ожидается, что новая функция сделает общение в мессенджере ещё более интересным.

Пока неизвестно, когда нововведение будет доступно для всех пользователей. Однако ожидается, что оно будет включено в ближайшем обновлении приложения. Судя по опыту прошлых апдейтов, случится это уже в ближайшие недели.