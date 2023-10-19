Теперь в Яндекс.Картах можно посмотреть стоимость проезда по платным автодорогам

Теперь автовладельцы, которые часто пользуются платными дорогами, смогут не только увидеть платные участки на карте, но и узнать стоимость проезда по ним. Функция позволит заранее рассчитать расходы на дорогу или выбрать маршрут, исключающий платные участки.

После выбора маршрута в приложении, пользователь тут же узнает, сколько придётся заплатить за проезд на легковом автомобиле.

При этом стоимость будет показана только для конкретного участка пути, а не для всей платной дороги в целом. Кроме того, Яндекс.Карты учитывают время суток: если водитель начнёт движение утром, но дойдёт до платной дороги к вечеру, приложение покажет стоимость вечернего тарифа.

Нововведение уже доступно в версиях приложения для операционных систем iOS и Android.