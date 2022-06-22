Теперь видео с YouTube можно смотреть на часах Apple Watch

В качестве приятного бонуса, разработчики сделали так, что для настройки новинки не нужно использовать iPhone. При этом зайдя в WatchTube, пользователи увидят четыре основных раздела: главная страница, поиск, библиотека и настройки.

По своей сути, они повторяют соответствующие разделы «большой» версии сервиса. Более того, с помощью приложения для смарт-часов можно подписываться на каналы и добавлять понравившиеся ролики в свою библиотеку.