Теперь видео в WhatsApp можно перематывать на манер YouTube и прочих видеосервисов

Опубликовано 27 марта 2024, 11:45
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Теперь видео в WhatsApp можно перематывать на манер YouTube и прочих видеосервисовTelegram так умеет достаточно давно
WhatsApp продолжает развивать свой функционал для работы с видео. В тестовой версии приложения уже появилась возможность перематывать видеоролики вперед и назад прямо во время их просмотра.
Управлять перемоткой можно сразу двумя способами: перетаскивая ползунок прогресса или двойным тапом по правой/левой части экрана. Последний метод позволит быстро перепрыгнуть на 10 секунд вперед или назад, что очень удобно для длинных видео.
Новая функция будет работать подобно перемотке роликов на YouTube и других видеосервисах. Ее внедрение заметно упростит навигацию по видеоконтенту и сделает использование WhatsApp более комфортным в целом.
Помимо перемотки, в WhatsApp также появится возможность записи и отправки видеосообщений одним длинным нажатием на кнопку камеры. Ранее для этого требовалось открывать меню и выбирать соответствующую опцию.