Теперь видео в WhatsApp можно перематывать на манер YouTube и прочих видеосервисов

Управлять перемоткой можно сразу двумя способами: перетаскивая ползунок прогресса или двойным тапом по правой/левой части экрана. Последний метод позволит быстро перепрыгнуть на 10 секунд вперед или назад, что очень удобно для длинных видео.

Новая функция будет работать подобно перемотке роликов на YouTube и других видеосервисах. Ее внедрение заметно упростит навигацию по видеоконтенту и сделает использование WhatsApp более комфортным в целом.

Помимо перемотки, в WhatsApp также появится возможность записи и отправки видеосообщений одним длинным нажатием на кнопку камеры. Ранее для этого требовалось открывать меню и выбирать соответствующую опцию.