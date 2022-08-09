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Теперь WhatsApp позволит пользователям удалять сообщения даже через два дня после их отправки

Раньше лимит еле-еле превышал 1 час
Во многих мессенджерах есть возможность удалить отправленное сообщение. Была она и в WhatsApp, правда пользователям давалось не так много времени для её использования.
Теперь WhatsApp позволит пользователям удалять сообщения даже через два дня после их отправки

Теперь же стало известно, что сервис позволит удалять отправленное сообщение в течение 2 дней и 12 часов с момента отправки. Для сравнения, ранее это был лишь 1 час 18 минут и 16 секунд.

Правда, стоит отметить, что на данный момент мессенджер всё ещё будет оставлять пометку, что пользователь удалил сообщение. В тех же Telegram или iMessage для iOS 16 можно избавиться от него, не оставив никакого следа.

Напомним, что одним из заметных нововведений WhatsApp, которое появилось в последней бета-версии Android-приложения сервиса, является возможность скрыть личный номер от участников групповых чатов.

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