Теперь WhatsApp позволит пользователям удалять сообщения даже через два дня после их отправки

Теперь же стало известно, что сервис позволит удалять отправленное сообщение в течение 2 дней и 12 часов с момента отправки. Для сравнения, ранее это был лишь 1 час 18 минут и 16 секунд.

Правда, стоит отметить, что на данный момент мессенджер всё ещё будет оставлять пометку, что пользователь удалил сообщение. В тех же Telegram или iMessage для iOS 16 можно избавиться от него, не оставив никакого следа.

Напомним, что одним из заметных нововведений WhatsApp, которое появилось в последней бета-версии Android-приложения сервиса, является возможность скрыть личный номер от участников групповых чатов.