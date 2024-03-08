Терапевт назвала одно иp самых неприятных последствий промокших ног

Грибок не только неприятная сама по себе болезнь, грибковые инфекции могут проходить долго. К тому же симптомы этих болезней также неприятные.

«Одно из распространённых заболеваний, связанных с промокшими ногами, — грибковые инфекции, такие как атлетическая стопа или онихомикоз (грибковое поражение ногтей). При появлении таких симптомов, как зуд, покраснение и шелушение, рекомендуется обратиться к врачу», — объяснила врач.

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