Терпение лопнуло: глава WhatsApp раскритиковал защищённость Telegram

Всё это время представители «зелёного» мессенджера отмалчивались, не вступая в перепалку с российским предпринимателем. Но, видимо, терпение у них закончилось и они решили пойти в наступление.

Уилл Кэткарт, глава WhatsApp, отметил, что в Telegram, в отличие от их продукта, чаты не защищены по принципу end-to-end шифрования по умолчанию. Да, в детище Дурова есть «Секретные чаты», но их надо включать отдельно.

При этом, по словам Кэткарт, защищённость такого соединения всё ещё не было проверено независимыми экспертами.

Напомним, что ранее в 2019 году появилась информация, согласно которой российские власти ещё в 2019 году получили доступ к «Секретным чатам» в Telegram. Разумеется, представители мессенджера всячески опровергали это.