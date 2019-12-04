Террористы перешли на российский мессенджер вместо запрещённого Telegram

По словам бельгийского эксперта по террористическим группировкам Питера Ван Остайена, заявление террористов о грядущей попытке массового убийства в Лондоне появилось в TamTam на две минуты раньше, чем в Telegram. Эксперт считает, что подобный шаг был вызван риском закрытия каналов для передачи данных в мессенджере, разработанном командой Павла Дурова. Также он отметил, что буквально зайдя в TamTam для проверки наличия там террористического следа, он обнаружил сотни каналов, принадлежащих ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

Но даже несмотря на подобный расклад, Остайен считает, что преступники вряд ли смогут полноценно перейти лишь на TamTam, так как по его же словам, сотрудники мессенджера слишком оперативно работали, удаляя средства связи террористов.