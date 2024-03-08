Tesla позволит открывать свои электромобили с помощью Apple Watch

Опубликовано 08 марта 2024, 18:45
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Tesla позволит открывать свои электромобили с помощью Apple WatchНо пока это больше из области предположений
Инсайдерский портал 9to5mac со ссылкой на заявление Илона Маска в соцсети Х предположил, что для «умных» часов Apple Watch может появиться приложения от компании Tesla, позволяющее отрывать электромобили бренда с помощью «яблочного» носимого гаджета.
Толчком к таким предположениям послужил ответ Маска одному из пользователей: подписчик спрашивал, может ли Tesla внедрить в свои машины синхронизацию с часами Apple Watch. На что Маск лаконично ответил: «Конечно!».
Каких-либо подробностей нет, поэтому обозреватели 9to5mac считают, что как минимум с помощью смарт-часов владельцы электромобилей Tesla смогут открывать свои машины, а ещё не плохо было бы внедрить в часы функцию Live Activity, чтобы пользователь мог контролировать уровень заряда машины.
Кроме того, по мнению обозревателей, в часы следовало бы также добавить функцию подготовки салона к поездке, включения и выключения режима Sentry и дистанционного запуска двигателя.
Источник:9to5mac
Автор:Андрей Кадуков
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