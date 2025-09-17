Тест скорости интернета в Windows 11 оказался ярлыком известной функции на Bing

Как отмечает портал Windows Latest, при активации новой опции система автоматически открывает Bing в предустановленном веб-браузере. То есть речь идёт о ярлыке функции на Bing, а не о новом инструменте Windows.

Тем не менее, говорится, что функция может быть полезной. Для работы этой функции Bing использует технологию Speedtest от компании Ookla. В 2023 году Microsoft заключила партнёрство с Ookla, позволившее интегрировать виджет Speedtest в платформу Bing.

Начиная с обновления 25H2, эту функцию можно запустить двумя способами прямо с панели задач: щёлкнув правой кнопкой мыши по значку сети в интерфейсе панели задач либо через всплывающее меню «Сеть», которое появляется рядом с кнопкой «Обновить».