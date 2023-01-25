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09:46, 25 января 2023
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Тестовая версия WhatsApp для компьютеров Apple доступна всем желающим

Пользователям Windows придётся немного подождать

Относительно недавно стало известно, что команда WhatsApp работает над нативными десктопными версиями своего сервиса для Windows и macOS.

Тестовая версия WhatsApp для компьютеров Apple доступна всем желающим

Фото: TechCrunch

Теперь же все желающие могут получить доступ к бета-версии мессенджера для компьютеров Apple. Сообщается, что она значительно улучшена по сравнению с предыдущей версией, которая была просто веб-версией, обёрнутой в оболочку Electron.

Скачать WhatsApp для macOS могут владельцы компьютеров Apple, на которых установлена macOS Big Sur и новее. Для этого достаточно перейти по ссылке и нажать на кнопку загрузки.

Тестовая версия WhatsApp для компьютеров Apple доступна всем желающим

GSMArena

Отметим, что в процессе разработки приложения, команда WhatsApp использовала фреймворк Apple Mac Catalyst. Он в первую очередь известен тем, что облегчает разработчикам создание приложений, работающих как на iPadOS, так и на macOS.

Правда, представители мессенджера так и не рассказали, планируют ли они выпускать версию для iPad.

Источник:GSMArena
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