Тестовая версия WhatsApp для компьютеров Apple доступна всем желающим

Теперь же все желающие могут получить доступ к бета-версии мессенджера для компьютеров Apple. Сообщается, что она значительно улучшена по сравнению с предыдущей версией, которая была просто веб-версией, обёрнутой в оболочку Electron.

Скачать WhatsApp для macOS могут владельцы компьютеров Apple, на которых установлена macOS Big Sur и новее. Для этого достаточно перейти по ссылке и нажать на кнопку загрузки.