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Tik Tok могут запретить в еще одной стране
На этот раз об этом задумались в США
Напомним , что нескольким ранее популярный видеосервис TikTok был запрещен в Индии. Сейчас же стало известно, что данное приложение могут запретить в еще одной стране. Так, по словам госсекретаря Майка Помпео, Соединенные Штаты тоже рассматривают возможность запрета приложения, поскольку опасаются, что оно может эксплуатироваться правительством Пекина для слежки и пропаганды.
После данного заявления Помпео, представители TikTok сообщили общественности о том, что приняли решение выйти из Гонконга, поскольку именно там сервис подвергся контролю со стороны правительства в связи с действием закона о национальной безопасности
”В свете недавних событий мы решили прекратить работу приложения в Гонконге”, — поделились в TikTok, воздержались от дальнейших высказываний.