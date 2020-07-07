Tik Tok могут запретить в еще одной стране

После данного заявления Помпео, представители TikTok сообщили общественности о том, что приняли решение выйти из Гонконга, поскольку именно там сервис подвергся контролю со стороны правительства в связи с действием закона о национальной безопасности

”В свете недавних событий мы решили прекратить работу приложения в Гонконге”, — поделились в TikTok, воздержались от дальнейших высказываний.