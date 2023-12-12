TikTok — первое неигровое приложение, собравшее $10 млрд с людей

TikTok — первое неигровое приложение, собравшее $10 млрд с людейДа, там можно тратить деньги
TikTok не просто покоряет интернет, но и срывает банк. Он стал первым неигровым приложением, которое преодолело отметку в 10 миллиардов долларов потребительских расходов, оставив в финансовой пыли таких гигантов, как Tinder и YouTube.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Приложение имеет более 1 миллиарда ежемесячных активных пользователей, и его стремительный успех продолжает превосходить ожидания.
Откуда расходы клиентов? Система покупок в приложении TikTok, где пользователи тратят реальные деньги на виртуальные монеты, чтобы осыпать своих любимых блогеров подарками. Потребители из США и Китая внесли больший вклад в это достижение, на них приходится 60%.
Эксперты отрасли прогнозируют, что к 2024 году на TikTok потратят около 15 миллиардов долларов, что сделает его рекордсменом в мире мобильных приложений.