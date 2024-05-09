TikTok будет помечать контент, созданный с помощью ИИ

Опубликовано 09 мая 2024, 22:40
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TikTok будет помечать контент, созданный с помощью ИИТеперь мера стала обязательной
Социальная платформа TikTok объявила о введении меток для контента, созданного с использованием искусственного интеллекта. Этот шаг направлен на борьбу с распространением дезинформации в социальной сети.
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Пользователи TikTok будут обязаны помечать контент, созданный или значительно отредактированный с помощью ИИ. Это решение призвано обеспечить прозрачность и помочь пользователям отличать факты от вымысла.
Глава отдела операций и безопасности TikTok, Адам Прессер, отметил, что пользователи с нетерпением ждут возможностей, которые предоставляет им искусственный интеллект для их творчества и взаимодействия с аудиторией. Однако важно, чтобы люди могли различать правду и вымысел.
В прошлом TikTok уже стимулировал пользователей помечать контент, созданный или отредактированный при помощи ИИ. Теперь эта мера стала обязательной, особенно для контента, содержащего реалистичные изображения, аудио и видео.