TikTok будет сопротивляться законодательству США о вынужденной продаже

Продажа популярной платформы рассматривается как крайний вариант для ByteDance, сообщает источник. Отделение также потребует одобрения китайского правительства, которое заявило в прошлом году, что против вынужденной продажи. Планы пока не окончательны и будут зависеть от того, как будет продвигаться законодательство.

Главный исполнительный директор TikTok Шоу Чью отправился в Капитолий во вторник, чтобы лоббировать против законопроекта, который бы вынудил китайского родителя приложения продать его или столкнуться с запретом в США. Проект был одобрен ключевым комитетом на прошлой неделе и для его продвижения далее необходимо пройти голосование в палате представителей США в среду — это самое далекое достижение любого федерального законодательства о TikTok. Компания продолжит представлять свои аргументы членам Сената, где текущий законопроект из Палаты не имеет соавтора.