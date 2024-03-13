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Приложения
Опубликовано 13 марта 2024, 14:17
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TikTok будет сопротивляться законодательству США о вынужденной продаже

Что станет крайним вариантом
По информации, полученной из источников, TikTok намерен использовать все юридические возможности, прежде чем рассматривать какие-либо формы отделения от китайской родительской компании ByteDance Ltd., если последний законопроект США, направленный против приложения, станет законом.
TikTok будет сопротивляться законодательству США о вынужденной продаже

© Ferra.ru

Продажа популярной платформы рассматривается как крайний вариант для ByteDance, сообщает источник. Отделение также потребует одобрения китайского правительства, которое заявило в прошлом году, что против вынужденной продажи. Планы пока не окончательны и будут зависеть от того, как будет продвигаться законодательство.

Главный исполнительный директор TikTok Шоу Чью отправился в Капитолий во вторник, чтобы лоббировать против законопроекта, который бы вынудил китайского родителя приложения продать его или столкнуться с запретом в США. Проект был одобрен ключевым комитетом на прошлой неделе и для его продвижения далее необходимо пройти голосование в палате представителей США в среду — это самое далекое достижение любого федерального законодательства о TikTok. Компания продолжит представлять свои аргументы членам Сената, где текущий законопроект из Палаты не имеет соавтора.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
Теги:
#TikTok
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#приложение
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