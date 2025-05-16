TikTok добавил медитацию, чтобы помочь пользователям заснуть и отложить телефон

Для пользователей младше 18 лет медитация будет включаться автоматически. Если подросток использует приложение после 22:00, его ленту «Для вас» прервет спокойный экран с музыкой и дыхательными упражнениями. Это сделано, чтобы настроить на сон и отвлечь от бесконечного контента.

Если подросток проигнорирует первую медитацию и продолжит сидеть в TikTok, появится еще одно полноэкранное напоминание, предлагающее все-таки лечь спать.

Для взрослых функция доступна по желанию. Включить ее можно в настройках экрана в разделе Screen Time, где пользователь сам выбирает время, в которое будет запускаться медитация.

Такой шаг стал частью усилий TikTok по улучшению безопасности подростков и смягчению критики со стороны властей. Ранее платформа уже вводила ограничения по времени использования и напоминания о перерывах.

Кроме того, TikTok объявил, что пожертвует $ 2,3 миллиона в виде рекламных кредитов 31 организации, занимающейся психическим здоровьем, в 19 странах. Это часть инициативы под названием Mental Health Education Fund.