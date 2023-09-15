TikTok и популярный музыкальный чарт Billboard совместно будут выбирать топ-50 лучших песен

Этот чарт будет отслеживать самые популярные песни на платформе коротких видеороликов каждую неделю. Критерии оценки включают количество просмотров, уровень взаимодействия пользователей и число созданных видео под определённую песню.

Чарт будет обновляться каждый четверг утром и будет доступен для просмотра как в приложении TikTok, так и на сайте Billboard. В настоящее время на первом месте в чарте находится песня Sexyy Red «SkeeYee», за ней следуют Doja Cat с «Paint the Town Red» и Taylor Swift с «August».

Новый чарт подчёркивает влияние, которое TikTok продолжает оказывать на музыкальную индустрию. Платформа помогла многим начинающим артистам стать вирусными сенсациями.

К примеру, такие артисты как Lil Nas X, Tai Verdes и Benee стали популярными благодаря TikTok. Даже старые хиты, такие как «Running Up That Hill» от Kate Bush, получили вторую жизнь на платформе.