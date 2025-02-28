TikTok инвестирует $8,8 млрд в дата-центры в Таиланде

Опубликовано 28 февраля 2025, 12:591 мин.
TikTok инвестирует $8,8 млрд в дата-центры в ТаиландеКомпания увеличила вложения более чем в два раза:
Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, объявила о расширении своих инвестиций в Таиланд. За пять лет платформа планирует вложить $8,8 млрд в строительство центров обработки данных на базе искусственного интеллекта. Это более чем вдвое превышает ранее заявленную сумму инвестиций.
О своих планах TikTok сообщил на встрече с премьер-министром Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават. Вице-президент компании Хелена Лерш отметила, что новые дата-центры будут поддерживать работу сервиса в стране, где только TikTok насчитывает около 50 миллионов пользователей.
Таиланд становится привлекательной площадкой для технологических компаний. Помимо TikTok, в страну инвестируют Microsoft, Nvidia и Apple. Правительство страны поддерживает планы развития искусственного интеллекта и цифрового контента, считая их важными для экономики и рынка труда.