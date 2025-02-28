TikTok инвестирует $8,8 млрд в дата-центры в Таиланде

О своих планах TikTok сообщил на встрече с премьер-министром Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават. Вице-президент компании Хелена Лерш отметила, что новые дата-центры будут поддерживать работу сервиса в стране, где только TikTok насчитывает около 50 миллионов пользователей.

Таиланд становится привлекательной площадкой для технологических компаний. Помимо TikTok, в страну инвестируют Microsoft, Nvidia и Apple. Правительство страны поддерживает планы развития искусственного интеллекта и цифрового контента, считая их важными для экономики и рынка труда.