TikTok изменил правила выплат блогерам

Ценность поиска — это своего рода SEO для TikTok. Это означает, насколько контент создателя соответствует темам, которые пользователи ищут в приложении. TikTok рекомендует создателям использовать инструмент Creator Search Insights для анализа трендовых запросов.

Этот инструмент предлагает идеи для видео, которые создатель может сделать, основываясь на персональных и общих данных. Кроме того, TikTok подчеркивает, что эта метрика стимулирует создание видео, удовлетворяющего потребности бизнеса.

Акцент на контенте, связанном с «запросами поиска», также сигнализирует о том, что платформа серьезно рассматривает себя как поисковый движок. Исследование Adobe показало, что двое из пяти американцев используют TikTok в качестве поисковой системы, а каждый десятый пользователь Gen Z предпочтет TikTok Google.