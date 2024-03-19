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Опубликовано 19 марта 2024, 10:30
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TikTok изменил правила выплат блогерам

По новому показателю
TikTok внедрила новый подход к оплате блогеров, учитывая, насколько их видео соответствует запросам пользователей. Этот новый метрический показатель называется «ценность поиска» и станет одним из основных элементов определения заработка. Это объявлено в рамках новой программы монетизации, названной Creator Rewards.

Ценность поиска — это своего рода SEO для TikTok. Это означает, насколько контент создателя соответствует темам, которые пользователи ищут в приложении. TikTok рекомендует создателям использовать инструмент Creator Search Insights для анализа трендовых запросов.

Этот инструмент предлагает идеи для видео, которые создатель может сделать, основываясь на персональных и общих данных. Кроме того, TikTok подчеркивает, что эта метрика стимулирует создание видео, удовлетворяющего потребности бизнеса.

Акцент на контенте, связанном с «запросами поиска», также сигнализирует о том, что платформа серьезно рассматривает себя как поисковый движок. Исследование Adobe показало, что двое из пяти американцев используют TikTok в качестве поисковой системы, а каждый десятый пользователь Gen Z предпочтет TikTok Google.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
Теги:
#TikTok
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#деньги
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#блогер