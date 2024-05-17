TikTok метит в конкуренты YouTube: сервис тестирует загрузку 60-минутных видео

Нововведение пока доступно только небольшой группе пользователей и не планируется для широкого внедрения в ближайшее время.

Этот шаг делает TikTok конкурентом YouTube, так как платформа ранее фокусировалась на коротких видео, но теперь исследует возможности длинных.

Многие создатели контента, такие как кулинары и преподаватели, жалуются на текущие ограничения по времени, и увеличение лимита до 60 минут предоставит им больше пространства для творчества.

TechCrunch отмечает, что эта функция может привлечь новых создателей, ранее публиковавших свои видео на YouTube.

Более длинные видео также могут открыть путь для нового формата контента, такого как полные эпизоды сериалов.