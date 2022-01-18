TikTok начал исполнять новые требования Роскомнадзора

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TikTok начал исполнять новые требования РоскомнадзораНо пока не полностью
После вступления в силу 1 января 2022 года закона «о приземлении» в России иностранных медийных компаний, Apple, соцсеть Likee и мессенджер Viber начали выполнение закона, открыв на сайтах формы для обращения российских пользователей. Их примеру последовала и соцсеть TikTok, открыв на сайте аналогичную форму.
Но это всего лишь один из шагов, пройденный ресурсом к полному выполнению закона. Помимо формы, все иностранные IT-компании должны открыть в России представительство или филиал, либо зарегистрировать российское юрлицо и личный кабинет на сайте Роскомнадзора.
Как отмечается, ни одна из вышеназванных компаний пока не выполнила требования закона в полной мере.
Источник: Rusbase