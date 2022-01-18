TikTok начал исполнять новые требования Роскомнадзора

Но это всего лишь один из шагов, пройденный ресурсом к полному выполнению закона. Помимо формы, все иностранные IT-компании должны открыть в России представительство или филиал, либо зарегистрировать российское юрлицо и личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Как отмечается, ни одна из вышеназванных компаний пока не выполнила требования закона в полной мере.