TikTok начала тестирование платной подписки для просмотра видео без рекламы

19:04, 03 октября 2023
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TikTok начала тестирование платной подписки для просмотра видео без рекламыТакая подписка уже есть на YouTube
Возможно, TikTok готовится к реализации функции платной подписки для пользования приложением соцсети без рекламы. Подобный функционал уже работает на YouTube.
© Hadlee Simons / Android Authority
В строках кода приложения TikTok для Android обнаружено упоминание платной подписки, стоимость которой составит $4,99 в месяц.
От самой платформы пока не поступало каких-либо комментариев на этот счёт.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей КадуковТеги: