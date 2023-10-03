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19:04, 03 октября 2023
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TikTok начала тестирование платной подписки для просмотра видео без рекламы

Такая подписка уже есть на YouTube

Возможно, TikTok готовится к реализации функции платной подписки для пользования приложением соцсети без рекламы. Подобный функционал уже работает на YouTube.

TikTok начала тестирование платной подписки для просмотра видео без рекламы

© Hadlee Simons / Android Authority

В строках кода приложения TikTok для Android обнаружено упоминание платной подписки, стоимость которой составит $4,99 в месяц.

От самой платформы пока не поступало каких-либо комментариев на этот счёт.

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