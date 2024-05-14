TikTok начала тестировать поисковик внутри приложения на базе ИИ

Нововведение получило название «search highlights». В верхней части некоторых страниц с результатами поиска теперь появляется фрагмент, созданный с использованием ИИ, который можно развернуть для получения полного ответа.

В ходе тестирования выяснилось, что ИИ-результаты доступны для запросов, связанных с рецептами и техническими советами, например, «лучшие ноутбуки 2024 года».