TikTok начала тестировать поисковик внутри приложения на базе ИИ

TikTok начала тестировать поисковик внутри приложения на базе ИИНейронки все глубже проникают в нашу повседневность
Нововведение получило название «search highlights». В верхней части некоторых страниц с результатами поиска теперь появляется фрагмент, созданный с использованием ИИ, который можно развернуть для получения полного ответа.
В ходе тестирования выяснилось, что ИИ-результаты доступны для запросов, связанных с рецептами и техническими советами, например, «лучшие ноутбуки 2024 года».
На странице с объяснением результатов указано, что материал генерируется с помощью ChatGPT, и TikTok отображает контент, когда алгоритм находит его релевантным запросу. Однако, пока что не все запросы получают ответы от ИИ.
Кроме того, существует похожая функция, которая также показывается в верхней части результатов поиска, но не имеет отметки о генерации ИИ. Источник этой информации не ясен, и TikTok пока не дал комментариев по этому поводу.