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Приложения
Опубликовано 14 мая 2024, 08:17
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TikTok начала тестировать поисковик внутри приложения на базе ИИ

Нейронки все глубже проникают в нашу повседневность
TikTok, популярная платформа для обмена видео, начала тестирование новой функции поиска, основанной на генеративном ИИ.
TikTok начала тестировать поисковик внутри приложения на базе ИИ
© Ferra

Нововведение получило название «search highlights». В верхней части некоторых страниц с результатами поиска теперь появляется фрагмент, созданный с использованием ИИ, который можно развернуть для получения полного ответа.

В ходе тестирования выяснилось, что ИИ-результаты доступны для запросов, связанных с рецептами и техническими советами, например, «лучшие ноутбуки 2024 года».

© The Verge

На странице с объяснением результатов указано, что материал генерируется с помощью ChatGPT, и TikTok отображает контент, когда алгоритм находит его релевантным запросу. Однако, пока что не все запросы получают ответы от ИИ.

Кроме того, существует похожая функция, которая также показывается в верхней части результатов поиска, но не имеет отметки о генерации ИИ. Источник этой информации не ясен, и TikTok пока не дал комментариев по этому поводу.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Искусственный интеллект
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#TIKTOK