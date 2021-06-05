На данные изменения в популярном приложении с короткими роликами обратило внимание издание TechCrunch. Благодаря обновлению условий политики конфиденциальности TikTok имеет право собирать такие биометрические данные пользователей США, в числе которых как голосовые данные, так и снимки лица.

“Мы можем собирать биометрические идентификаторы и биометрическую информацию, как определено в законодательстве США, таких как отпечатки лица и голосовые отпечатки, из вашего Пользовательского контента. Там, где это требуется по закону, мы будем запрашивать у вас любые необходимые разрешения до любого такого сбора”, — сообщается в обновленном разделе приложения.