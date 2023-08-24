TikTok начнёт банить ссылки на сторонние интернет-магазины

Этот шаг рассматривается как способ заставить пользователей использовать TikTok Shop для покупки товаров, которые они видят в приложении.

Документ раскрыл, что TikTok Shop может потерять более $500 млн в США в этом году. Запрет на внешние ссылки помешает создателям контента рекламировать товары, доступные в их магазинах на Amazon.

Если кто-то покупает товар, перечисленный на странице влиятельного лица на Amazon, создатель контента получает небольшую комиссию. С предполагаемыми изменениями они больше не смогут этого делать.

Хотя точная дата введения запрета неизвестна, после его вступления в силу пользователи TikTok смогут покупать товары, рекламируемые создателями, только через внутренний магазин.

Отметим, что некоторые ссылки TikTok Shop позволяют пользователям покупать товары прямо из видео.