TikTok начнёт банить ссылки на сторонние интернет-магазины

TikTok начнёт банить ссылки на сторонние интернет-магазиныЧто ударит по самой же платформе
В свежем отчёте от The Information сообщается, что TikTok планирует запретить ссылки на внешние интернет-магазины, такие как Amazon.
Этот шаг рассматривается как способ заставить пользователей использовать TikTok Shop для покупки товаров, которые они видят в приложении.
Документ раскрыл, что TikTok Shop может потерять более $500 млн в США в этом году. Запрет на внешние ссылки помешает создателям контента рекламировать товары, доступные в их магазинах на Amazon.
Если кто-то покупает товар, перечисленный на странице влиятельного лица на Amazon, создатель контента получает небольшую комиссию. С предполагаемыми изменениями они больше не смогут этого делать.
Хотя точная дата введения запрета неизвестна, после его вступления в силу пользователи TikTok смогут покупать товары, рекламируемые создателями, только через внутренний магазин.
Отметим, что некоторые ссылки TikTok Shop позволяют пользователям покупать товары прямо из видео.