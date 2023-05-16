TikTok начнёт платить пользователям за создание популярных фильтров и эффектов

На «балансе» программы вознаграждений находится $6 млн долларов — именно столько видеохостинг планирует выплатить пользователям в общей сложности.

Есть и градация, на основе которой будет рассчитываться выплата. Так, эффекты, которые были использованы в 500 000 видео в течение 90 дней после их создания, принесут автору $700. В течение этих 90 дней создатели зарабатывают дополнительные $140 за каждые 100 000 видео сверх базового уровня.

Это означает, что если ваш фильтр был использован 1 млн раз за 90 дней, вы получите $1400. При этом учитывается лишь одно видео одного пользователя в день — если пользователь опубликовал дюжину роликов с вашим фильтром за сутки, это будет считаться одним уникальным видео из 500 000.

По мнению экспертов, хоть фонд и предоставляет некоторое вознаграждение создателям, которые сейчас делают фильтры и вовсе бесплатно, планка для получения базовых $700 высока, а общий фонд в $6 млн долларов — это лишь капля в море от $1 млрд, которые TikTok выделил популярным создателям контента в прошлом.