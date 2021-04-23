TikTok обогнал ВКонтакте по потраченному на приложение времени среди россиян

Так, в период с 4 по 10 апреля все пользователи ВКонтакте провели в мобильном приложении 11,08 млрд минут. У TikTok данный показатель заметно выше — 13,93 млрд минут, передаёт РБК. При этом до апреля 2021 года ВКонтакте была безоговорочным лидером по данному показателю.

Что интересно, в прошлом году уже был момент, когда TikTok сравнялся с главной российской соцсетью по «удержанию» пользователей. Случилось это в конце декабря 2020 года и тогда их аудитория проводила в приложениях около 12,5 млрд минут в неделю.