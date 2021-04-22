TikTok обвинили в незаконном сборе данных о детях

Инициатором иска выступила экс-комиссар по делам детей в Англии Энн Лонгфилд (Anne Longfield). Она уверена, что TikTok не соблюдает законы Великобритании и Евросоюза о защите персональных данных детей. Так, в иске бывший комиссар отмечает, что компания пользуется информацией о детях без должного согласия и прозрачности. По ее мнению, родители, равно как и сами подростки, не знают об эксплуатации их личных данных в должной мере. Более того, она полагает, что это могло навредить около 3,5 млн детям.

“Мы не пытаемся сказать, что это не весело. Этот сервис был нужен людям во время самоизоляции, и он помог пережить этот период. Тем не менее, я считаю, что люди не должны платить за это своими персональными данными. Их личная информация будет собрана и передана другим компаниям для получения финансовой выгоды, даже если они не подозревают об этом”, — поделилась Энн Лонгфилд.