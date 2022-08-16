TikTok обвинили в продвижении российских видео «из-под полы»

После введения уголовного наказания за фейки и дискредитацию российских вооружённых сил в ходе проведения СВО, TikTok запретила россиянам выкладывать на платформе контент. Но на самом деле соцсеть продолжает продвигать российские видео.

По словам Романо, их команда с апреля по июнь заходила на TikTok через VPN, с российских IP-адресов. Они выясняли, как происходит модерация контента. В итоге они сообщили, что российский контент, добавленный до начала спецоперации, продолжают «крутить», при этом госканал Sputnik News по-прежнему отображает видео, также выпущенные до запрета, а новый контент появляется в разделе рекомендованных страниц.

По мнению эксперта, TikTok, возможно, разрешил определённым учётным записям создавать новые видео, чтобы удержать российских пользователей. При этом он подчеркнул, что некоторые развлекательные российские аккаунты, такие как «Beautybomb.rus», «Яндекс.Музыка» и «Кинопоиск» вообще не были заблокированы.