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Опубликовано 25 июля 2024, 18:59
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TikTok оштрафован в Великобритании за предоставление неверных данных

На $2.4 миллионов
Британский регулятор связи Ofcom оштрафовал видеоплатформу TikTok на $ 2.4 миллионов за предоставление некорректной информации о безопасности пользователей. Согласно заявлению регулятора, TikTok допустил ошибки в данных о родительском контроле и не смог оперативно исправить ситуацию.
TikTok оштрафован в Великобритании за предоставление неверных данных

© Ferra.ru

Ofcom подчеркнул, что TikTok предоставил неточную информацию о количестве пользователей, использующих функцию родительского контроля. Несмотря на последующее предоставление правильных данных, компания признала свою ошибку и извинилась за причиненные неудобства.

В результате нарушения Ofcom был вынужден исключить информацию об эффективности родительского контроля TikTok из своего ежегодного отчета о прозрачности. Регулятор отметил, что TikTok самостоятельно сообщил об ошибке и предпринял меры для исправления ситуации, что позволило снизить размер штрафа.

Однако Ofcom подчеркнул важность получения точной информации от регулируемых компаний и необходимость обеспечения безопасности детей в онлайн-пространстве. Штраф был назначен с учетом размера TikTok и его осведомленности о регуляторных требованиях.