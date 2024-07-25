TikTok оштрафован в Великобритании за предоставление неверных данных

TikTok оштрафован в Великобритании за предоставление неверных данныхНа $2.4 миллионов
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Ofcom подчеркнул, что TikTok предоставил неточную информацию о количестве пользователей, использующих функцию родительского контроля. Несмотря на последующее предоставление правильных данных, компания признала свою ошибку и извинилась за причиненные неудобства.
В результате нарушения Ofcom был вынужден исключить информацию об эффективности родительского контроля TikTok из своего ежегодного отчета о прозрачности. Регулятор отметил, что TikTok самостоятельно сообщил об ошибке и предпринял меры для исправления ситуации, что позволило снизить размер штрафа.
Однако Ofcom подчеркнул важность получения точной информации от регулируемых компаний и необходимость обеспечения безопасности детей в онлайн-пространстве. Штраф был назначен с учетом размера TikTok и его осведомленности о регуляторных требованиях.