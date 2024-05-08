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Опубликовано 08 мая 2024, 06:51
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TikTok подал в суд на американские власти из-за запрета соцсети в стране

Битва обещает быть интересной
Компания TikTok подала в суд на правительство США в ответ на новый закон, который обязывает её китайского владельца ByteDance Ltd продать популярное видеоприложение или столкнуться с запретом во всей стране.
TikTok подал в суд на американские власти из-за запрета соцсети в стране
© Ferra

Это первый судебный иск после принятия закона Конгрессом в апреле. TikTok утверждает, что закон угнетает свободу слова и вредит творцам и малому бизнесу, которые экономически зависят от платформы.

Компания заявила, что потратила более $1.5 млрд на изоляцию своих операций в США и согласилась на контроль со стороны американской компании Oracle Corp.

В исковом заявлении в апелляционный суд округа Колумбия компания заявила: «Впервые в истории Конгресс принял закон, который подвергает единственную, конкретно названную платформу постоянному запрету на всей территории страны, запрещая каждому американцу участвовать в уникальном онлайн-сообществе, насчитывающем более 1 млрд человек по всему миру».

Напомним, что судебная битва началась после того, как президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и Израилю, в который был включён пункт о TikTok.

Компания просит суд признать закон нарушающим Конституцию и запретить Министерству юстиции его применение.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
Теги:
#сша
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#TIKTOK