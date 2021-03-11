TikTok подготовил новые функции для борьбы с издевательствами

Таким образом разработчики хотят, чтобы пользователи более осознанно относились к написанию комментариев. Благодаря нововведению авторы видео могут сами решать, какие сообщения публикуются под их контентом. Во время активности этой опции комментарии не будут доступны для всех, пока автор лично не одобрит их.

Функция оценки комментариев, в свою очередь, подарит пользователям возможность проанализировать собственный комментарий с точки зрения уместности до публикации. Так, пользователь получил напоминание о правилах платформы, что позволит ему изменить свое сообщение перед публикацией. Помимо прочего в TikTok добавлены фильтры, благодаря которым можно убирать комментарии со спамом, издевательствами и определенными словами и темами, настроенными автором заранее.