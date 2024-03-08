TikTok попросил поддержки у пользователей на фоне запрета соцсети в США

TikTok отправил пользователям в США push-уведомление с предупреждением, что «Конгресс планирует полный запрет TikTok», который лишит «170 миллионов американцев их конституционного права на свободное выражение». В уведомлении говорится, что запрет «нанесет ущерб миллионам бизнесов, разрушит средства к существованию бесчисленных создателей по всей стране и лишит художников аудитории». В уведомлении также предоставлена возможность пользователям найти своего представителя и позвонить в его офис.

Это произошло вскоре после того, как Белый дом выразил поддержку законопроекту, направленному против TikTok, который принадлежит китайской компании ByteDance. Законопроект «Защита американцев от контролируемых иностранных приложений враждебных государств» представляет собой ответ на предполагаемые угрозы национальной безопасности со стороны TikTok, особенно в связи с тем, как компания собирает данные пользователей. Законопроект требует, чтобы TikTok отделился от ByteDance, в противном случае ему грозит удаление из магазинов приложений в США.