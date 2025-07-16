TikTok предложил Канаде меры безопасности, чтобы избежать закрытия

Руководство TikTok приостановило финансирование культурных программ и спонсорских проектов в Канаде после ноябрьского указа о прекращении деятельности в стране. Власти объяснили это решение опасениями за национальную безопасность. Несмотря на закрытие, приложение останется доступным для скачивания канадскими пользователями.

По словам представителя TikTok, времени на решение ситуации остается все меньше, однако конкретного срока компания не раскрывает. Сейчас TikTok обжалует приказ в суде и продолжает настаивать на переговорах с правительством.

Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чжу направил министру промышленности Канады Мелани Джоли письмо с просьбой о срочной личной встрече в течение двух недель. В письме содержится предупреждение о том, что без вмешательства компании придется уволить всех сотрудников и прекратить поддержку создателей контента.

TikTok подтверждает, что ответа от канадского правительства пока не получил. Министерство промышленности Канады на момент публикации комментариев не предоставило.