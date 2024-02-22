TikTok расширил интеграцию со Spotify на 163 страны

Опубликовано 22 февраля 2024, 22:24
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TikTok расширил интеграцию со Spotify на 163 страныПесни можно сохранять в свой плейлист
TikTok объявил о запуске функции «Добавить в музыкальное приложение», которая позволяет пользователям добавлять песни, звучащие в клипе, в сервисы Apple Music и Spotify, в 163 новых странах. Среди этих регионов — Австрия, Египет, Израиль, Новая Зеландия, Пакистан и многие другие.
Функция была впервые представлена в США и Великобритании в ноябре, а затем расширилась на 19 стран. Пользователи видят кнопку «Добавить музыку» под описанием клипа, и могут выбрать сервис Apple Music, Amazon Music или Spotify. По умолчанию треки сохраняются в плейлист.
ByteDance также запустила свой музыкальный сервис TikTok Music в нескольких странах, и теперь работает над внедрением функции «Добавить в музыкальное приложение» для пользователей TikTok.