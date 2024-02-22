TikTok расширил интеграцию со Spotify на 163 страны

Функция была впервые представлена в США и Великобритании в ноябре, а затем расширилась на 19 стран. Пользователи видят кнопку «Добавить музыку» под описанием клипа, и могут выбрать сервис Apple Music, Amazon Music или Spotify. По умолчанию треки сохраняются в плейлист.

ByteDance также запустила свой музыкальный сервис TikTok Music в нескольких странах, и теперь работает над внедрением функции «Добавить в музыкальное приложение» для пользователей TikTok.